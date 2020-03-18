Аналитики Standard Chartered предупреждают, что события последних недель на рынке нефти могут оказаться лишь цветочками, а ягодки еще впереди. Они считают, что во втором квартале цена нефти марки брент, вероятно, установит новые минимумы, при этом существенно ниже отметки в $20 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время вряд ли сядут за стол переговоров, а рост предложения в условиях продолжающего сжиматься спроса сулит ценам на нефть дальнейшее снижение. Мировой экономике еще предстоит в полной мере ощутить эффект жестких карантинных мер в ряде ключевых экономик. Падение же добычи в ряде стран, где она становится невыгодной при низких ценах на нефть, будет не столь стремительным, чтобы компенсировать растущий дисбаланс спроса и предложения.

Standard Chartered прогнозирует падение спроса на нефть в этом году в среднем на 3.4 млн баррелей в сутки. В банке предупреждают, что в апреле спад может составить рекордные 10.4 млн баррелей в сутки, при этом развитие событий в США предполагает риски еще более серьезного снижения. В банке ожидают, что средняя цена нефти марки брент во втором квартале составит $23, а в третьем восстановится лишь до $27 за баррель.

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