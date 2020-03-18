Способность уступить оппоненту в споре помогает людям освоиться в коллективе, однако, с точки зрения влияния непосредственно на организм, никакой пользы это не приносит и даже наоборот — вредит ему.

К такому выводу пришли исследователи из Женевского университета и Женевского университетского госпиталя, их исследование опубликовал журнал Neurobiology of Aging.

Учёные на протяжении пяти лет анализировали снимки головного мозга группы мужчин и женщин старше 65 лет. Они также учитывали и психические особенности и образ жизни каждого подопытного. Полученные результаты показали, что те из них, кто с большей готовностью согласится на компромисс, сильнее подвержены рискам возникновения болезни Альцгеймера.

«Малоприятные в общении люди, легко идущие на конфликт и не склонные к компромиссам, обладают «более защищённым мозгом», — говорится в публикации.

Отмечается, что защищённость проявляется непосредственно в сетях памяти, однако её природа пока не изучена исследователями. Помимо этого, было установлено, что совсем неожиданно оказывает защитный эффект и такая черта характера, как готовность к экспериментам.

Minval.az