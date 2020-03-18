Лауреат премии «Грэмми» Эндрю Уатт, автор песен таких исполнителей, как Post Malone, Джастин Бибер, Оззи Осборн и Карди Би, заразился коронавирусом. 29-летний американский музыкант поделился в Instagram крайне тяжелыми симптомами болезни.

Артист сравнил свое состояние с «попаданием под автобус». По его словам, он начал чувствовать недомогание утром 6 марта. «Я не мог вылезти из кровати несколько дней, у меня держалась температура. Меня посетил врач, сказавший, что у меня обычная простуда, и я точно не мог подхватить COVID-19, потому что не выезжал за пределы страны, а все, чем занимался — сидел в студии или дома», — написал Уатт.

По его словам, он все же решил самоизолироваться на всякий случай. Жаропонижающие, которыми он пытался сбить температуру, не помогали. «У меня начался бред, а затем — сухой кашель… я рванул в больницу и умолял протестировать меня на COVID-19, потому что эта «простуда» никак не уходила. Мне отказали из-за федеральных ограничений. Я умолял, просил, и в итоге мне сделали рентген груди. И нашли вирусную пневмонию… а тест так и не сделали», — пожаловался музыкант.

По словам Уатта, ему все же удалось сдать тест через частного врача. У него выявили коронавирус. Он отметил, что сейчас температура немного спала и у него появился аппетит, однако дышать все еще очень трудно. Уатт подчеркнул, что ему всего 29 лет и что до заболевания не испытывал особых проблем со здоровьем. Он призвал подписчиков серьезно отнестись к пандемии коронавируса.

Minval.az