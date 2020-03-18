Ученые из Intel Labs и Cornell University научили искусственный интеллект распознавать запахи. Так, машина теперь умеет определять запах 10 опасных химикатов. Это поможет безопасно обнаруживать яды и токсины, сообщает издание PCGamesN.

Нейроморфный чип Intel Loihi выучил каждый аромат с первого раза и безошибочно. Для этого исследователи использовали набор данных об активности 72 химических датчиков.

«Мы разрабатываем нейронные алгоритмы для Loihi, которые имитируют то, что происходит в вашем мозгу, когда вы что-то чувствуете. Эта работа является ярким примером современных исследований на стыке нейробиологии и искусственного интеллекта и демонстрирует сенсорные возможности Loihi, которые могут принести пользу человечеству», — рассказал один из исследователей Intel Набиль Имам.

Специалисты наделили чип специализированной шипованной нейронной сетью с 130 тысячами «нейронов». Мозгоподобная структура чипа плюс нейробиологические алгоритмы наделили машину электронным «носом».

В Intel подчеркнули, что их изобретение поможет людям при проверке опасных и взрывчатых веществ. Также чип пригодится медикам в диагностике заболеваний по определенным признакам.

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