Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери высказался против запрета для граждан покидать свои дома с целью не допустить дальнейшего распространения пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2.

«Я не сторонник локдаунов. Тот, кто вводит подобные меры, должен также объяснить, когда и как он намерен их отменить. Нельзя же держать школы и детские сады закрытыми до конца года! Ведь как минимум столько времени понадобится, чтобы получить вакцину», — сказал он в интервью газете Rheinische Post.

По словам Монтгомери, Италия ввела локдаун и добилась обратного результата. «Они весьма быстро исчерпали свои ресурсы, но отнюдь не замедлили распространение вируса благодаря локдауну», — констатировал врач, передает телерадиокампания «Deutsche Welle».

Он назвал запрет для граждан покидать свои дома политическим жестом отчаяния, поскольку власти, по его словам, надеются, что с помощью принудительных мер они добьются большего, чем благодаря разуму.

Франк Монтгомери раскритиковал и решение правительства ФРГ закрыть границы. «Я не верю, что закрытие границ сможет остановить вирус. Это политический акционизм. Можно контролировать и блокировать отдельные пограничные переходы на автобанах, но тогда люди просто будут ездить по проселочным дорогам. Ведь тогда часто не замечают, как они пересекают границу», — пояснил президент Всемирной медицинской ассоциации.

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