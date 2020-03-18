Британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской Школе Гигиены и Тропической Медицины Дарья Церковная в интервью РИА Новости призвала родителей в свете пандемии коронавируса не оставлять детей с бабушками и дедушками.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. В Великобритании, по данным на понедельник, общее количество умерших от COVID-19 составило 55, число заразившихся — более 1,5 тысячи.

По словам Церковной, на молодых людях, жизни которых коронавирус угрожает в гораздо меньшей степени, лежит сейчас особая ответственность: от их действий во многом зависит судьба пожилых родителей, бабушек и дедушек.

«Пожилые люди и люди с пониженными иммунитетом – главная группа риска. Необходимо обеспечивать их безопасность, ограничивая личные контакты, обеспечивая всем необходимым, просить оставаться дома», — сказала Церковная.

В Великобритании, несмотря на рост количества случаев заражения, в отличие от многих стран Европы, до сих пор открыты школы. Правительство заявляет, что рано или поздно их придется закрыть, но старается максимально отложить этот момент. Причин этому немало, но главные – создание дополнительной нагрузки на Национальную службу здравоохранения (у 30% медперсонала есть дети, а значит, NHS с закрытием школ может лишиться рабочих рук), а также тот факт, что родители, вынужденные работать, будут просить посидеть с детьми бабушек и дедушек.

«Я категорически рекомендую этого не делать. Бабушки и дедушки – самая уязвимая часть населения, и их контакты с детьми, наоборот, нужно всячески ограничивать», — подчеркнула Церковная.

«Самое важное, что сейчас можно сделать: проявить ответственность за себя, близких и окружающих. Пожилые люди должны оставаться дома, без социальных контактов, и избегать контактов с кем бы ты ни было, кто бывает в общественных местах», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что всем остальным также следует соблюдать меры предосторожности: приучать себя не пожимать руки, предпочитать автомобили общественному транспорту, приучать детей и самих себя правильно и часто мыть руки, а после прихода с улицы — и лицо. Нужно ограничить рукопожатия и физические контакты, потому что главным показателем уважения сейчас должно быть уважение к своему здоровью и к здоровью окружающих», — сказала Церковная.

«Следует строго самоизолироваться в случае появления симптомов болезни и по возможности избегать поездок на работу или учебу, работать из дома, даже если не болеешь. Это тяжелое время для всех систем здравоохранения, и необходимо помочь им всеми возможными способами», — указала она.

Церковная высоко оценила то, что Италия в процессе борьбы с коронавирусом очень прозрачна, и благодаря этому многие жизни в других странах Европы могут быть спасены.

«Италия подарила другим европейским странам два подарка: время, поскольку она замедлила распространение коронавируса, и опыт. Остальная Европа смотрит и учится, и благодаря усилиям итальянцев должна суметь отреагировать более эффективно», — сказала собеседница агентства.

По мнению Церковной, сколько времени продлится пандемия, сейчас не знает никто.

«Длительность на самом деле может быть признаком того, что мы взяли распространение болезни под контроль. Длительная пандемия будет означать, что вирус распространяется медленней, и что больше людей получат помощь, в которой нуждаются», — пояснила Церковная.

Замедление процесса распространения заболевания также во многом зависит от самих граждан, от соблюдения перечисленных ею правил.

«Отсрочка распространения эпидемии хотя бы на месяц может предотвратить тысячи смертей… Кстати, не лишним будет перенести все свои несрочные медицинские консультации, чтобы хоть немного разгрузить службы здравоохранения», — подчеркнула она.

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