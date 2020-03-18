Москвич Давид Беров известен как первый излечившийся от коронавируса россиянин. Он заразился в Италии, где был на отдыхе. После выписки из столичной инфекционной больницы он с изумлением наблюдает за раскупающими гречку с мукой соотечественниками. Беров поделился с корреспондентом «Ленты.ру» мыслями о пережитом. Как выяснилось, он старается не комментировать происходящее, чтобы не навлекать на себя гнев и обвинения либо в слишком легкомысленном отношении к инфекции, либо в излишнем внимании к ней.

«Меня часто упоминают в связи с коронавирусом»

Сейчас я вернулся к работе. Руководство и коллеги с пониманием подошли к моему вынужденному отсутствию.

В обычный продуктовый магазин я давненько уже не заходил. Просто не было такой нужды, но видел в соцсетях ролики о том, как люди раскупают гречку. Я не могу понять, отчего это происходит, есть ли в этом смысл, и не стану судить — плохо это или хорошо. Думаю, что это прекратится через несколько недель.

Я не вбивал свое имя в интернет-поисковики, но предполагаю, что меня часто упоминают в связи с коронавирусом. Это не плохо и не хорошо — так уж вышло. Однако не стоит считать, что я какой-то специалист в данной области или понимаю больше, чем другие.

«Глядя на меня, кто-то успокоился»

Меня до сих пор изумляет несоответствие пережитой мною инфекции тому, что о ней говорят, и всем тем мерам, которые, как мы все видим, принимаются на государственном уровне в Китае, Европе, а теперь и в России.

Мне кажется, что у меня была простая простуда, и больше ничего. В принципе, я до сих пор абсолютно не понимаю, чем я переболел. Ведь были же у меня и отрицательные результаты в тестах на коронавирус.

«Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция (хотя это неправда, такой информации не было), заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате <…> Врачи не смеют принимать решений, идущих вразрез со спущенными сверху Роспотребнадзором нормативами»

Давид Беров, пост в Instagram.

В то же время я не могу и не стану говорить, что не нужно так уж сильно переживать из-за этого вируса. Моя история — это только моя история, но, возможно, глядя на меня, кто-то успокоился.

«Дышат морским воздухом»

Конечно, я переживаю за своих родных, знаю, что пожилые люди переносят инфекцию труднее. Мои бабушка и дедушка живут в Крыму. Мама уехала к ним. Мы поддерживаем связь и, судя по всему, им там ничего не грозит: дышат морским воздухом, радуются весне.

Я не планировал становиться известным и не изменил из-за последних событий своей жизни. Я не курю, пью спиртное, в основном, по праздникам, занимаюсь спортом. Только это не какая-то демонстративная позиция: «Смотрите, какой я ЗОЖник, а вы — нет».

В данном случае мой иммунитет оказался сильнее инфекции. Но вообще я думаю, что в нашем теле мы не такие уж и хозяева: вокруг нас столько разных вирусов и микроорганизмов. Кто знает, с какими из них, как и когда мы столкнемся, каковы будут последствия этого взаимодействия?

«Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие. Очень неприятно получать слова угрозы в разных пабликах, соцсетях и т.д. Уверен, любому из вас, оказавшись в такой ситуации, было бы неприятно»

Давид Беров, пост в Instagram

«По другую сторону проблемы»

Карантин — обычная вещь при инфекции. Конечно, он создает определенные неудобства, но, опять же, не в моей компетенции комментировать действия властей и врачей в этом отношении.

Ко мне в больнице относились очень хорошо. Было и должное внимание, и сочувствие со стороны медперсонала. Об условиях пребывания там тоже ничего плохого сказать не могу.

«Видео, в котором я показываю факи и говорю не очень нормальные слова про китайцев… Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста»

Давид Беров, пост в Instagram

Я не ощущаю себя человеком, который уже как бы находится по другую сторону проблемы в окружении людей, обеспокоенных риском с ней столкнуться.

Благодаря интернету мой пример теперь у многих перед глазами, и каждый пусть сделает из него свой собственный вывод. Я учительствовать не стану.

Minval.az