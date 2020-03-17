Доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антон Родионов рассказал, каким градусником лучше измерять температуру.

По его словам, инфракрасные термометры менее точны, чем электронные. Медик посоветовал применять тепловизоры для быстрых массовых измерений, а дома использовать электронные термометры.

При этом Родионов подчеркнул, что ртутные термометры устарели.

«Ртутные термометры пора отправить на свалку истории. При повреждении из них выделяется токсичная ртуть», — отметил специалист в комментарии «Известиям».

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