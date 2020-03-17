«Единственное, чего нам следует бояться — это самого страха, безрассудного, безликого, неоправданного ужаса, который парализует необходимые усилия по превращению отступления в наступление», — эти слова Франклина Д. Рузвельта из его первой «президентской» речи, без сомнения, из тех, которые еще долго не потеряют своей актуальности. Сегодня они получают особое прочтение. Уже первые три месяца 2020 года оказались на редкость драматичными. Сначала едва не вспыхнула война между США и Ираном, причем мир оказывался «на волоске» не один раз. Совсем недавно регион стоял в шаге от военного столкновения Турции и России. А теперь Азербайджан, как и многие другие страны мира, столкнулся с еще одним серьезным вызовом — пандемией коронавируса.

Нет, конечно, мы не были настолько наивны, чтобы всерьез полагать, что единственные вирусы, которые остались на земном шаре — это компьютерные. И даже привычно в семейном кругу бросали что-то вроде «это в нынешнем году грипп такой».

Но сегодня из-за угрозы коронавируса COVID-19 страны закрывают границы, прекращают международные перелеты и даже внутреннее междугороднее транспортное сообщение. Жесткие карантинные меры введены и в Азербайджане. Закрыты границы с Ираном, Турцией, Грузией, Россией, прерваны пассажирские авиарейсы, отменены даже праздничные мероприятия на любимый народный праздник — Новруз байрамы. Экономический ущерб эксперты пока не подсчитали, но уже сегодня понятно, как больно карантинные меры ударили по авиаиндустрии, туризму, «ресторанному» бизнесу — и это не считая последствий «общемировых» экономических проблем и падения цен на нефть…Все это бьет по нервам, «давит на психику» и заставляет вздрагивать всякий раз, услышав слово «коронавирус», а оно, это слово, несется «из каждого утюга»…

Но намеренно оставим за рамками этой статьи подробный «разбор», действительно ли коронавирус настолько опасен, а реакция на него требует столь жестких мер, или правы те, кто обвиняет верхушку ВОЗ в «монетизации паники» и вспоминает нашумевший доклад ПАСЕ, увидевший свет в 2010 году. Его авторы, напомним, прямо обвинили ВОЗ в том, что эта организация объявила пандемию «свиного гриппа» без должных на то оснований, причем сделала это в интересах ведущих фармакологических концернов — производителей вакцин. Все это можно и нужно расследовать, но уже после того, как будет полная уверенность, что новая опустошительная эпидемия миру больше не грозит.

Но в чем нет сомнений, так это в том, что коронавирус оказался еще и неплохой проверкой на способность разных стран, да и всего человечества в целом, противостоять почти что забытой угрозе — массовым опасным эпидемиям. И да, в какой-то момент они могут оказаться пострашнее, чем «свиной грипп», «птичий грипп» и коронавирус вместе взятые.

А вот тут нужно уточнение. Лечить больного — задача врача. А вот реакция на эпидемию — это не только и не столько вопрос квалификации медиков. Тут на первый план выдвигаются меры организационные, те, которые должны приниматься на государственном уровне. И не только по «тревожному звонку», когда эпидемия уже бушует вовсю, но и то, что надо было сделать еще вчера, а то и пару лет назад. И где нужны не красивые жесты, а работа, причем чаще всего «черная» и не под софитами.

И. да, с этой задачей справились далеко не все. Во вполне благополучных странах Евросоюза власти сначала не удержали под контролем эпидемию, а затем выяснилось, что система здравоохранения просто не справляется с таким количеством больных — не хватает мест в реанимационных отделениях и аппаратов искусственной вентиляции легких. В благополучной и развитой Японии карантин на круизном лайнере с помпезным названием «Бриллиантовая принцесса» оказался организован на далеко не «бриллиантовом» уровне. В Иране, куда многие наши граждане — как оказалось, достаточно опрометчиво — отправляются на лечение, эпидемия коронавируса вспыхнула, как степной пожар…Где-то не организовали вовремя карантин, упустили «нулевого пациента», системе здравоохранения не хватило «запаса прочности» — список можно продолжать.

Возможно, конечно, что окончательные выводы надо будет делать уже после того, как эпидемия закончится. Но уже первые шаги властей Азербайджана показали: в нашей стране с задачей справляются и на новый вызов отвечают достойно и профессионально.

Уже «по первому звонку» был создан межведомственный оперативный штаб — а это лучший способ обеспечить слаженность действий разных систем и избежать мелких споров в стиле «а это уже не наша компетенция». И самое главное, во всех действиях и решениях ощущается профессионализм.

Только один пример: лиц, помещенных на карантин, в Азербайджане размещают в инфекционных больницах. Судя по тому, что постят сегодня в соцсетях сами «карантинщики», условия в этих больницах для такого случая вполне сносные: чистые палаты с современной мебелью, по-домашнему вкусная еда…Возможно, конечно, что в санатории или в пятизвездочном отеле самим «карантинщикам» было бы куда удобнее. И кое-где поступили именно так. Но…

Инфекционные отделения больниц, в том числе региональных, быть может, и не обеспечивают «пятизвездочного» комфорта. Но они, как им и положено «по штату», «заточены» на главное — на изоляцию попавших туда пациентов. А вот этого невозможно обеспечить ни в санаториях, ни тем более в отелях. Для «медицинской» изоляции недостаточно поставить у входа постового, запустить в гостиничные коридоры врачей-инфекционистов и переодеть их в противочумные костюмы — в инфекционных больницах совсем по-другому устроены окна, двери, система внутренней вентиляции и, простите, канализации…И самое главное, то, что в инфекционной больнице могут и должны находиться люди, больные чем-то опасным, спокойно и привычно воспринимают жители окрестных улиц и поселков. А вот в том случае, когда в местный санаторий вдруг обещают привезти «карантинщиков», возможно, больных страшной «заразой», о которой паническим тоном с утра до ночи вопит телевизор, их реакция может быть уже совершенно другой. Особенно если ее, эту реакцию, умело «подогреть».

А вот здесь надо поподробнее. Наш, азербайджанский оперативный штаб не просто быстро и своевременно решает организационные задачи, от чартерных рейсов и машин «скорой помощи» и до термометров, измеряющих температуру тела на расстоянии, к примеру, у посетителей торговых центров. Журналисты, «пишущая братия», давно заметили, что власть ведет себя спокойно и сдержанно. Здесь не заметно ни показного легкомыслия «все хорошо, прекрасная маркиза!», ни панических «какой ужас, мы все умрем!». Нас всех оперативно, спокойно, подробно и честно информируют обо всем: выявлены ли новые больные коронавирусом или его носители, в каком состоянии они находятся, сколько из них уже вылечились, сколько человек помещено на карантин и сколько с этого карантина отпущено…Нам спокойно, своевременно и четко разъясняют, что супермаркеты и аптеки работают без ограничений, что пассажирские перевозки ограничиваются, а грузовые осуществляются свободно, а значит, никакого дефицита продуктов и товаров не предвидится, что ожившего «чумного апокалипсиса» и оснований для паники нет. А еще не оставляют пространства для догадок, сплетен и слухов. Обо всем четко и своевременно сообщается по официальным каналам. Это надежно и достоверно. И это лучшее оружие против паники, слухов и глупых шуток.

А вот тут надо поподробнее. И серьезнее. Азербайджан — это воюющая страна. А страх и паника — тоже оружие. Против нас уже не раз пытались использовать «флюстерпропаганду», то есть «нашептывание слухов». В нынешней ситуации эти «информационные игры» куда опаснее самого коронавируса. Власть делает все, чтобы не оставить поля и почвы для паники и слухов. Но есть еще ответственность каждого из нас. Когда требуется не только отменять пышные свадьбы и обходиться без «ресторанных» вечеров и театральных премьер, но еще и «включать голову». То есть не метаться по супермаркету, сметая с полок все, что уместится в тележку. А еще — не рассылать по мессенджеру откровения очередной «Нигуш», и не только потому, что за фейки грозит штраф в несколько тысяч манат.

Нурани

Minval.az