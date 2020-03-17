Записи с закрытого совещания клиентов инвестиционного банка Goldman Sachs, на котором обсуждалось воздействие коронавируса на мировую экономику, попали в интернет.

Само мероприятие проходило на прошлой неделе. На совещании присутствовали главные экономист и медик Goldman Sachs Ян Хациус и Майкл Рендел, а также представители коммерческих банков. Кто-то из участников совещания сделал записи, а потом обнародовал их.

В Сеть в частности попали прогнозы по заражению коронавирусом (50% американцев и 70% немцев). Из инфицированных 80% заболеют в легкой форме, 15% — в средней форме, а 5% будут в критическом состоянии. Смертность в среднем составит до двух процентов. Пик вируса ожидается через восемь недель, после чего болезнь пойдет на спад, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

По словам сотрудников Goldman Sachs, страны не смогут прийти к консенсусу насчет борьбы с пандемией, пока нет вакцины. Так, США склоняются к карантину, а Великобритания выступает за то, чтобы люди сталкивались с вирусом и у них вырабатывался естественный иммунитет.

Как следует из озвученных на совещании прогнозов, мировые темпы роста ВВП будут самыми низкими за 30 лет, составив около 2%. Фондовый индекс S&P 500 покажет за 2020 год негативный рост с темпами от минус 15 до минус 20 процентов. При этом во второй половине года рынки должны полностью восстановиться. Технически рынок ищет основания для перезагрузки после самого долгого повышения курсов за всю историю.

Как пояснили Forbes представители банка, вышеперечисленные заявления представляют собой «не более чем краткое резюме», в котором содержится ошибочная информация. Во время совещания приводились различные статистические данные о пандемии, но они не всегда были представлены как точка зрения Goldman Sachs.

Minval.az