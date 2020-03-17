Новый коронавирус летом будет циркулировать с меньшей эффективностью, заболевание, вероятно, примет сезонный характер, сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

«В летний солнечный период вирус будет циркулировать с гораздо меньшей эффективностью, чем в зимний… Можем предположить, что, если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — передает слова ученого РИА Новости.

Minval.az