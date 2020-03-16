Во время совещания с чиновниками Лукашенко дал совет по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что «эпидемиологическая ситуация в Беларуси пока лучше, чем в другие обычные непроблемные годы», сообщает интернет-сайт ctv.by.

«Без всякой паники работайте с людьми. Не было бы счастья да несчастье помогло, как говорят в народе.

Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел: вовремя руки мыть, полоскать – это тоже полезно.

Но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит, — сказал Лукашенко.

Minval.az