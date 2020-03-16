Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом, сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева в блоге на сайте МВФ.

«В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе», — говорится в сообщении.

Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении.

У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.

«Мы также получили запросы еще от 20 государств и будем следить за ними в ближайшие дни», — отмечается в документе.

«Таким образом, МВФ может удовлетворить 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества. Потому что, в конечном итоге, наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним метода, одним регионом или одной страной», — заявила Георгиева.

Minval.az