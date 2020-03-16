Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна преодолела пик коронавируса, сообщает в понедельник агентство «Мехр».

«Судя по цифрам, мы преодолели пик вируса, но я все еще предлагаю людям оставаться дома, и, в случае экстренной ситуации, соблюдать все медицинские протоколы», — сказал Роухани, выступая на заседании оперативной группы по борьбе с коронавирусом.

Он не уточнил, о каких именно цифрах — о числе заболевших, выздоровевших или умерших — идет речь.

По словам Роухани, со вторника сотрудники министерства внутренних дел и министерства здравоохранения будут проверять состояние здоровья граждан на специальных КПП, которые откроются на въездах и выездах из городов.

Общее число заболевших коронавирусом в Иране составляет почти 15 тыс. человек, 5 тыс. человек выздоровели, 853 человека умерли. За последние сутки в Иране скончались 129 человек, по данным СМИ, это рекордный прирост за все время эпидемии в Иране.

Minval.az