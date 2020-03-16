Nar – нацеленный на обеспечение всего населения страны высококачественной сетью, продолжает предоставлять своим абонентам услуги бесперебойного и высокоскоростного интернета. Так, благодаря высокому качеству предоставляемых интернет услуг, интернет трафик за последний год увеличился на 65%. Отметим, что на это увеличение повлияли: расширение базовых станций с технологией LTE/LTE-A на всей территории страны, увеличение внедрения смартфонов на рынке, а также продукты, которые созданы с целью удовлетворения потребности пользователей в интернете. Таким образом, за последний год, количество пользователей смартфонов в Баку возросло на 15%, а в регионах на 14%.

Благодаря обеспечению высокого качества интернет подключения, число 4G пользователей Nar превысило 1 млн человек. Таким образом, каждый второй абонент Nar является активным пользователем 4G. На данный момент, мобильный оператор обеспечивший 54 региональных центра базовыми станциями с технологией LTE, распространяет свою 4G/4.5G сеть на 73% территории страны и охватывает 93,2% ее населения.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Minval.az