Пластмассовые детали конструктора LEGO могут сохраняться в Мировом океане до 1300 лет. К такому выводу пришли ученые из британского университета Плимута, которые экспериментально выяснили, как морская вода разрушает пластмассовые детали. В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Pollution, ученые проанализировали состояние порядка пятидесяти деталей LEGO, найденных на побережье Юго-Западной Англии в последние десять лет.

За эти годы многие волонтерские организации графства Корнуолл собрали с побережья тысячи таких предметов и других пластмассовых изделий. Для каждой найденной детали, выполненной из АБС-пластика (акрилонитрил бутадиен), ученые измеряли ее массу и диаметр уцелевших шипов.

Затем при помощи рентгенофлуоресцентного анализа ученые анализировали точный состав деталей на предмет наличия в нем определенных соединений – это позволило определить год производства тех или иных пластмасс. Сравнивая выброшенные на берег детали с их неиспорченными водой аналогами, произведенными в 70-80-е годы, ученые смогли оценить степень разрушения и главное – предсказать, как долго в океане сохраняются эти предметы – от ста до 1300 лет.

Minval.az