«Я не буду подавать в суд, хотя могла бы требовать компенсации за распространение обо мне заведомо ложных сведений».

Об этом АПА заявила дочь министра здравоохранения Азербайджана Октая Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева, комментируя публикацию ряда азербайджанских СМИ о том, что она якобы «приняла христианство по обряду Армянской апостольской церкви».

– Знаете, в такие минуты становится страшно, — а потом ты преодолеваешь гнев, боль, злость и понимаешь, что пора всерьез что-то менять. Вдумайтесь, любое больное или подлое сознание может породить любой бред, сочинить про тебя фантастической историю, закинуть в информпространство – и находятся люди, которые это начинают всерьез обсуждать! Причем для этой истории не нужны никакие – ну мало мальски документальные доказательства, хотя бы фотография человека в данное время в данном месте, ничего – только чьи-то слова. Я все праздники, с 7-го по 9 марта, находилась в Сочи, в Образовательном центре для одаренных детей «Сириус», — была гостьей Международного джазового фестиваля Игоря Бутмана. Кстати, это очень заметно по соцсетям – и я выкладывала фото из Олимпийского парка, и во многих постах команды фестиваля, включая официальную страницу Парка науки и искусства «Сириус», я есть. И вдруг я узнаю, что в это время я, оказывается была в армянской церкви, причем вместе с Арменом Джигарханяном, который в силу определенных проблем со здоровьем давно не появляется в публичном пространстве. Вот спрашивается: если так невыносимо хочется сделать какую-то мерзость незнакомому вам и не сделавшему вам ничего дурного человеку, — ну хоть подготовьтесь, почитайте что-нибудь, хотя бы соцсети. А нет, — понимаете, люди такого сорта изначально не образованны, лишены способностей к саморазвитию, вообще лишены каких-либо талантов, и компенсируют это тем, что множат в мире зло.

Особенно неприятно, что это затрагивает моего отца, который сейчас грудью на амбразуре, работает по 24 часа в сутки, жертвуя собственным здоровьем, служит своей стране, чтобы она вышла из тяжелой ситуации с вирусом с наименьшими потерями. Выход один – объединяться в хороших делах, добрых поступках, совершать открытия и писать о них интересные тексты. Я не буду подавать в суд, хотя могла бы требовать компенсации за распространение обо мне заведомо ложных сведений, — чтобы эта гадостная история не отражалась нигде, не множилась. Злые дела всегда возвращаются возмездием свыше – падают на головы тех, кто лжет и раздувает распри, – в этом у меня сомнения нет.

Minval.az