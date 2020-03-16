Вывод российской базы из Гюмри станет для Армении самоубийством, полагает Храмчихин

«102-я военная база представляет собой мотострелковую бригаду, усиленную оперативно-тактическими ракетными комплексами, реактивными системами залпового огня и средствами ПВО».

Такое мнение в беседе с «Газетой.ру» замдиректора Института политического и военного анализа России Александр Храмчихин, комментируя 25–летие создания Россией военной базы в Армении. Эксперт рассказал в каком состоянии база находится сейчас и как ее наличие влияет на стабильность в регионе.

По словам собеседника издания, состав вооружений и военной техники базы включает различные боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и минометы, подразделения «Искандеров» и «Смерчей», зенитный ракетный дивизион «Бук-М1», а также два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300В, которые объединены с дивизионом «Бук-М1» в 988-й зенитный ракетный полк.

Также, продолжает Храмчихин, в состав 102-й военной базы организационно входит 3624-я авиабаза, дислоцированная на ереванском аэродроме Эребуни. На ее вооружении имеется 18 истребителей МиГ-29 (в том числе два модернизированных МиГ-29С и четыре учебно-боевых МиГ-29УБ), четыре ударных вертолета Ми-24П и семь многоцелевых Ми-8 Воздушно-космических сил России.

«102-я база не объединена в одну группировку с вооруженными силами Армении, но между ними имеет место тесная координация, а также регулярно проводятся совместные учения. Тем не менее, положение российской военной базы является крайне сложным по причинам геополитического характера», — считает Храмчихин.

Армения, напомнил эксперт, отрезана от России Грузией, настроенной к России враждебно, и Азербайджаном, враждебным уже по отношению к самой Армении. При этом потенциал вооруженных сил Азербайджана на данный момент выше, чем даже объединенный потенциал армий Армении, оккупационных сил в Карабахе и 102-й военной базы.

Тем более, вооруженные силы Турции, союзной Азербайджану и полностью враждебной Армении, имеют подавляющее превосходство над российско-армянскими силами, добавил он.

К тому же, считает эксперт, из-за вышеупомянутой географической изоляции в случае войны снабжение из России 102-й базы и армянской армии возможно лишь кружным путем через Каспийское море и Иран, что очень долго, дорого и не вполне надежно (как в политическом, так и в чисто военном плане).

По мнению собеседника издания, в силу данных обстоятельств 102-я военная база имеет в настоящее время не столько военное, сколько политическое значение. Она расположена на границе с Турцией и выступает гарантом от вмешательства этой страны на стороне Азербайджана в новую войну за Карабах, если таковая случится.

«Разумеется, российская база из-за несопоставимости потенциалов не может противостоять турецкой армии, но атака на нее будет означать, в соответствии с нормами международного права, агрессию против России в целом, то есть гарантировать, что Россия должна будет начать войну против Турции», — говорит Храмчихин.

По его мнению, российская армия в случае военных действий должна будет «предотвратить оккупацию турками Армении».

«В войну с Азербайджаном Россия вряд ли вступит (по крайней мере, если этой войной не будет затронута территория собственно Армении), но с Азербайджаном войска Армении и Карабаха (сепаратистов – прим. «Минвала») пока еще справятся сами — за счет превосходства в уровне подготовки и наличия мощных оборонительных позиций. Правда, чем сильнее вооружается Азербайджан, тем меньше уверенность в победе Армении», — считает эксперт.

Таким образом, сказал собеседник издания, 102-я военная база является гарантом самого существования Армении. Другими словами, для России пребывание ее базы в Армении — вопрос геополитических амбиций, для Армении — вопрос выживания.

«Власти страны это прекрасно понимают (по крайней мере, все предыдущие власти, с новыми властями уже не все так однозначно), поэтому Ереван не только не берет с России денег за пользование базой, но, наоборот, оплачивают ее пребывание», — рассказал Храмчихин.

Однако, по мнению эксперта, в армянском обществе отношение к пребыванию российских войск весьма неоднозначное. И внутри страны, и за ее пределами очень активно нагнетаются антироссийские настроения, которые имеют среди армян определенный отклик.

«Поэтому крайне сложно сказать, каковы перспективы сохранения 102-й военной базы на территории Армении в долгосрочной перспективе. Хотя, вполне возможно, ее вывод станет для Армении самоубийством», — полагает Храмчихин.

Очень сильно возмущают армян и поставки новейшего российского оружия Азербайджану, причем в весьма значительных количествах, резюмировал эксперт.

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