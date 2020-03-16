Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла популярные заблуждения, касающиеся профилактики и лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом. На своем официальном сайте ВОЗ опубликовала материал о том, что, в частности, пребывание на улице в холодную погоду не может убить вирус. Дело в том, что температура тела здорового человека колеблется в пределах 36,5-37 градусов независимо от температуры окружающей среды или погоды.

То же касается и мифа о полезности горячей ванны, которая на самом деле не спасет от заражения. При этом слишком горячая вода может нанести вред и вызвать ожог.

Кроме того, по информации ВОЗ, несмотря на то, что чеснок обладает некоторыми противомикробными свойствами, для борьбы с вирусом он, скорее всего, бесполезен. Так, в ходе текущей вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока в качестве профилактической меры.

Minval.az