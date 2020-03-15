Пользователи Сети раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за шоу с сухим льдом на вечеринке в ресторане, пишет РИА Новости.

Ранее балерина опубликовала в Instagram видео с торжества, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда. Ролик набрал более 80 тысяч просмотров и множество негативных комментариев.

Многие пользователи отметили, что после гибели людей на дне рождения блогера Екатерины Диденко подобные шоу недопустимы.

«Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели Вас жизнь ничему не учит?» – написала пользователь nemeckaya.

«И это после той истории?» — задался вопросом другой комментатор.

«Сухой лед… Видно, мало было той трагедии! Зачем такое выставлять, чтоб снова кто-то повторил?» – выразила аналогичное мнение alenkaogneviuk.

«Одни уже лед в бассейн бросили», — напомнила asya_bazanova.

«Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео», — заявил другой пользователь.

В конце февраля блогер Диденко вместе с супругом и друзьями отмечала день рождения в одном из банных комплексов столицы. Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали туда окунуться. В результате два человека погибли на месте, муж девушки скончался в больнице.

Minval.az