Бесконтрольный характер эпидемии коронавируса может привести к более серьезным последствиям для власти, нежели развал Советского Союза в 1991 году. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал миллиардер и экс-глава «Русала» Олег Дерипаска (его состояние, по данным Forbes, сегодня оценивается в $3,6 млрд).

По его словам, сегодня Россия не готова к эпидемии, поскольку россияне «игнорируют базовые меры предосторожности», в частности, не носят медицинские маски в общественном транспорте.

«Люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных», — написал он.

В качестве необходимых мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса Дерипаска предложил «уже завтра» ввести в России полный карантин на 60 дней: закрыть все границы, отменить массовые мероприятия и дать людям возможность провести это время в своих домах.

Бизнесмен призвал власти страны и руководителей всех компаний и предприятий в течение двух дней «подготовить все необходимые меры, обеспечивающие карантин».

Дерипаска также рассказал, что сам, как и другие сотрудники «Русала», в 2015 году сталкивался с эпидемией, а именно — лихорадкой Эбола в Африке. По его словам, только изоляция Гвинеи и слаженные действия военных, полиции и российских врачей позволили остановить заболевание.

Minval.az