Соединенные Штаты закупят большой объем нефти для своего стратегического резерва с учетом ее низкой цены. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

«Исходя из [низкой] цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва [страны]. Мы заполним его до самого верха», — отметил глава государства.

По словам американского лидера, данное решение позволит «сэкономить американским налогоплательщикам миллиарды и миллиарды долларов, а также поможет промышленности» США. Трамп подчеркнул, что покупка такого значительного объема нефти «была бы невозможна неделю назад», а решение принято «в нужное время, в нужном месте».

Во вторник Министерство энергетики США приняло решение отменить запланированную продажу нефти из стратегического нефтяного резерва.

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