Обвал цен на нефтяном рынке может стать «смертельным ударом» для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Spectator.

Отмечается, что «нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией негативно отразится на статусе США как экспортера черного золота.

Так, ранее США были выгодны низкие цены на нефть, сейчас же Америка стала чистым экспортером нефти, поэтому у нее появились новые слабые места, которые ей предстоит проверить.

Кроме того, в материале говорится, что отказ Москвы продлевать сделку о сокращении добычи нефти скажется и на экономике Ирана.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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