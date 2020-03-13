В связи с глобальной проблемой вокруг коронавируса в отелях Азербайджана наблюдается спад спроса в отельной сфере. В настоящее время уточняются его масштабы. Об этом сказал Trend Генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

По ее словам, ввиду отмены резервации ранее забронированных номеров, ожидается, что спад будет наблюдаться и в последующие месяцы.

«Данный процесс наблюдается не только в Азербайджане, но и во всем мире. В настоящее время в отелях продолжается дезинфекция в связи с коронавирусом, сотрудники проходят специальный инструктаж», — сказала Гюнай Саглам.

По ее словам, с учетом международной практики для отелей разрабатываются буклеты информационного характера в связи с коронавирусом.

Minval.az