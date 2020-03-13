Прекратите паниковать, пожалуйста.

Инфекции были и еще очень долго будут спутниками цивилизации.

От других инфекций сейчас погибает людей во много-много раз больше, чем от коронавируса. Эпидемия уже развивается несколько месяцев, похоже, что новая инфекция ненамного страшнее гриппа, от которого ежегодно умирают сотни тысяч человек. От коронавирусной инфекции на сегодняшний день погибло около 4-х тысяч человек.

Вы наверняка знаете людей, которые не хотят прививаться сами и прививать своих детей от гриппа, гепатита, пневмококка, менингококка, ротавируса, кори. Или тех, кто не использует презервативы. Кто не моет руки. Внимательно посмотрите на картинку, вот от чего СЕЙЧАС умирают десятки тысяч людей. Вакцинация существующими вакцинами спасла бы многих из них.

Прочувствуйте мощь медиа, власть над массовым сознанием сильна как никогда.

Авторитарным государствам выгодно использовать эпидемию для ограничения вашей свободы. Есть меры верные (карантин для заболевших и вероятно инфицированных), а есть избыточные.

За время эпидемии в Китае от коронавирусной инфекции умерло 5 тысяч человек. Напомню, что эпидемия там приостановлена. Столько же в Китае умирает от болезней сердца КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Всем плевать: люди продолжают курить, в том числе электронные сигареты, IQOS и кальян. Продолжают пить в больших количествах водку и питаться в бургеркинге.

Хотите бояться того, что несет смерть? Тогда бояться нужно не коронавируса, а корон, которые по всему миру надевают на себя клиенты бургеркинга.

Шарахаетесь от чихающих? И при этом спокойно воспринимаете милых людей, которые подходят к вам в торговых центрах, чтобы предложить новые электронные сигареты. Уверяю, на совести каждого распространителя сигарет смертей больше, чем у больного итальянца. Вам все равно потому, что вы привыкли.

Не говоря уже о том, что привыкли к массовым детским смертям в Африке от малярии, голода, обезвоживания.

Смерть придет за каждым, но, живя в развитом мире, вы можете отсрочить ее приход на десятилетия.

Годами вы не хотите ничего предпринимать, заботиться о своем теле, и психуете, когда появляется новая угроза. Тут надеваете масочки и ищете чудодейственные лекарства [нет, противовирусные не помогают, пока что — ни одно из существующих], защитить себя хотите, вот прямо сейчас. Очередные воздушные поцелуи «клиповому сознанию» — не ваш случай? А попробуйте подумать не только о сегодняшней страшной эпидемии, а о том, как быть с новыми, которые точно будут.

Вы пытаетесь «откупиться» от ежедневной заботы о своем организме, как бросивший семью отец раз в год покупает детям самую дорогую игрушку. Ого! Вспомнили, что мир наполнен факторами риска смерти!

Прекратите истерику. Мойте руки, не ходите больными на работу и тд, nuff said. Напомню, что драматическое снижение смертности от инфекций произошло в самом начале XX века именно из-за того, что люди стали придерживаться принципов гигиены, что сыграло не меньшую роль, чем вакцины и антибиотики.

Наконец, сделайте стандартные прививки от инфекций. ВСЕ, что положены по графику. Детям и старикам. Слабо?

Еще раз порадуйтесь, что вы живете в развитом мире. Инфекции были, есть и будут. Да, смертность от коронавируса вырастет, да, он останется с нами.

Через несколько лет придет новая вирусная инфекция, снова будет паника и обвал рубля. А люди продолжат массово умирать от других причин.

Мы умеем бороться с инфекциями все лучше и лучше. Очередная эпидемия — хороший повод для того, чтобы дооснастить отделения реанимации, обучить врачей и открыть нормальные инфекционные отделения. Или хоть водопровод и канализацию провести в них, оборудованы до сих пор не все, если вы не знали. Нам сильно повезло, что вирус такой «вяленький».

Великая сила искусства спасет Италию, там все наладится через несколько недель.

Паника сейчас наносит мировой экономике больше вреда, чем коронавирус. Поэтому распространите сообщение среди жильцов вашего ЖЭКа. Давайте сформируем «иммунную прослойку», прослойку адекватности.

Ярослав Ашихмин — к.м.н., терапевт, советник генерального директора Фонда Международного Медицинского Кластера

«Новая газета»

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