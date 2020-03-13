Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон успокоил граждан фразой «многие потеряют близких раньше времени». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает Financial Times.

Глава правительства призвал британцев быть готовыми к потере родных из-за коронавируса, поскольку число зараженных может быть гораздо больше официальных данных. Так, по информации ученых, в стране могут находиться до 10 тысяч инфицированных человек.

«Это будет распространяться и дальше. Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени», — подчеркнул премьер. Распространение вируса SARS-CoV-2 он назвал худшим кризисом в области общественного здравоохранения.

В настоящий момент коронавирусом в Великобритании заражены 456 человек.

Minval.az