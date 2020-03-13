После внесения депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой поправки, которая может позволить Владимиру Путину остаться президентом до 2036 года, на портале change.org запустили ряд петиций. Их авторы требуют лишить Валентину Терешкову звания почетного гражданина города Тутаева, переименовать улицу Терешковой в Артемовском и отправить первую женщину-космонавта обратно в космос.

Накануне, 11 марта, на портале change.org появились петиция от имени земляков Терешковой, жителей Тутаева и Тутаевского района в Ярославской области, с призывом лишить Валентину Терешкову звания почетного гражданина города. К моменту написания заметки ее подписали более полутора тысяч человек.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова — уроженка деревни Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Она имеет звание почетного гражданина Тутаева.

В петиции говорится, что Валентина Терешкова 10 марта 2020 года, «читая по заготовленной бумажке текст», предложила обнулить сроки президентства Владимира Путина и тем самым «приняла активное участие в шоу, которое некоторые люди называют „госпереворотом“».

Автор петиции Николай Аксенов указывает, что Терешкова «голосует за все антинародные законы нынешней власти». И напоминает, что в июле 2018 года она голосовала за повышение пенсионного возраста.

Чуть ранее на портале change.org появилась петиция от имени «активистов партии КПСС Артемовского городского округа» за переименование улицы Терешковой в этом городе в Свердловской области. В ней говорится следующее: «Полагаем, что с учетом ее нынешней активной политической деятельности, имени Валентины Владимировны Терешковой, при всем уважении к ее заслугам как первой советской женщины-космонавта, не следует быть увековеченным на карте нашего города». Новое название улицы предлагается выбрать в ходе обсуждение с горожанами.

Автором этой петиции значится некий Иван Кожевников. Как отмечает «Новая газета», человека с таким именем не знают в Артемовском ни сотрудники местных СМИ, ни коммунистические активисты. В Артемовском также не знают о существовании в городе ячейки КПСС («Коммунистической партии социальной справедливости», созданной в 2012 году). Под этой петицией к вечеру 12 марта более 1170 подписей.

10 марта была опубликована другая петиция на имя главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с призывом отправить Валентину Терешкову «обратно в космос». Ее автор Ариетта Большакова предлагает отправить Валентину Терешкову в космос «желательно бессрочно и навсегда, без возможности возвращения на Землю, так как быть космонавтом у неё получалось лучше, чем быть депутатом представительного органа, выражающего мнение народа — единственного источника власти в РФ». Под ней более 550 подписей.

Сама Валентина Терешкова заявила, что критики ее поправки не любят Россию.

Minval.az