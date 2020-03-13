Гран-при Австралии чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен из-за коронавируса.

Об этом сообщает журналист Крис Медланд в своем Twitter.

Первый этап сезона 2020 года отменен из-за одного из сотрудников команды «Макларен», подхватившего опасную инфекцию.

Вскоре после официального заявления об отмене Гран При Австралии появились разговоры о том, что из-за коронавируса старт сезона состоится не раньше 7 июня, когда пройдет гонка в Баку. Об этом в разговоре с журналистами сказал спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.

Также о подобном сценарии пишут Motorsport-Total и F1-Insider.

«По нашей информации, все гонки до Монако включительно будут отменены, – сообщает F1-Insider. – Старт сезона состоится не раньше 7 июня в Баку. Это значит, что гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Зандворте, Барселоне и Монте-Карло не состоятся в срок».

Бизнес-блог FormulaMoney представил возможную версию календаря. Состоятся 19 этапов, три гонки отменены – Австралия, Китай и Вьетнам. Летнего перерыва не будет.

7 июня – Азербайджан

14 июня – Канада

28 июня – Франция

5 июля – Австрия

19 июля – Великобритания

2 августа – Венгрия

9 августа – Испания

16 августа – Монако

23 августа – Нидерланды

30 августа – Бельгия

6 сентября – Италия

20 сентября – Сингапур

27 сентября – Россия

11 октября – Япония

25 октября – США

1 ноября – Мексика

15 ноября – Бразилия

29 ноября – Абу-Даби

6 декабря – Бахрейн

Minval.az