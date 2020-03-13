Гран-при Австралии чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен из-за коронавируса.
Об этом сообщает журналист Крис Медланд в своем Twitter.
Первый этап сезона 2020 года отменен из-за одного из сотрудников команды «Макларен», подхватившего опасную инфекцию.
Вскоре после официального заявления об отмене Гран При Австралии появились разговоры о том, что из-за коронавируса старт сезона состоится не раньше 7 июня, когда пройдет гонка в Баку. Об этом в разговоре с журналистами сказал спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.
Также о подобном сценарии пишут Motorsport-Total и F1-Insider.
«По нашей информации, все гонки до Монако включительно будут отменены, – сообщает F1-Insider. – Старт сезона состоится не раньше 7 июня в Баку. Это значит, что гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Зандворте, Барселоне и Монте-Карло не состоятся в срок».
Бизнес-блог FormulaMoney представил возможную версию календаря. Состоятся 19 этапов, три гонки отменены – Австралия, Китай и Вьетнам. Летнего перерыва не будет.
7 июня – Азербайджан
14 июня – Канада
28 июня – Франция
5 июля – Австрия
19 июля – Великобритания
2 августа – Венгрия
9 августа – Испания
16 августа – Монако
23 августа – Нидерланды
30 августа – Бельгия
6 сентября – Италия
20 сентября – Сингапур
27 сентября – Россия
11 октября – Япония
25 октября – США
1 ноября – Мексика
15 ноября – Бразилия
29 ноября – Абу-Даби
6 декабря – Бахрейн