Россия и мир стоят на пороге нового экономического кризиса, предположил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — предупредил он на заседании комитета Совфеда по финансовым рынкам, где обсуждаются поправки в федеральный бюджет.

По словам Кудрина, темпы роста, запланированные в этом году на уровне 1,9%, скорее всего, недостижимы.

«Если цена на нефть будет около $35 долларов, как сегодня, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически, может быть, даже отрицательный эффект», — приводит РИА Новости слова главы Счетной палаты.

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