Президент Турции Реджеп Эрдоган отложил все международные встречи на неопределённое время в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына.

По его словам, также в Турции начиная с 16 марта на неделю будут закрыты начальные и средние школы, а высшие учебные заведения закроются на три недели для профилактики китайской пневмонии.

На пресс-конференции по итогам встречи министров в президентском дворце Калын также заявил, что все спортивные мероприятия в стране будут проводиться без зрителей до конца апреля.

Minval.az