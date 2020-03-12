Информация, распространившаяся в социальных сетях о том, что Баку будет дезинфицироваться этим вечером при помощи вертолетов, безосновательна. Это всего лишь слухи.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Minval.az