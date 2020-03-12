В Польше появятся несколько военных объектов НАТО, которые будут рассредоточены по всей ее территории, сообщил в интервью РБК министр иностранных дел страны Яцек Чапутович.

«Это связано с планами НАТО по повышению боеготовности. Будет примерно шесть-семь точек, то есть летчики в одном месте, командование — в другом, танковые войска — в третьем и так далее», — заявил глава МИДа.

Весной НАТО проведет в Польше учения, связанные «с отработкой защитных маневров», добавил Чапутович.

«Учения, в частности, связаны с ростом военного присутствия России в Калининградской области. Оно повышает угрозу для Североатлантического союза: развернутые в Калининграде ракеты могут достичь территории прибалтийских государств и Польши», — отметил он.

По словам министра, России бояться нечего, поскольку эти учения не представляют для нее опасности.

По мнению начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сценарии интенсивных военных учений стран-участниц НАТО говорят о том, что альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту. На саммите НАТО, прошедшем в декабре 2019 года, в частности, было заявлено об ускорении оперативности переброски сил на «восточный фланг» альянса, отметил Герасимов.

НАТО, усиливая свое военное присутствие в Восточной Европе в непосредственной близости от России, собирает у ее границ «ударный кулак», отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на планы НАТО провести крупнейшие за четверть века военные учения Defender Europe-2020 в апреле и мае.

Министр иностранный дел России Сергей Лавров отметил, что грядущие вовенные учения НАТО вызывают очень большую озабоченность. По его словам, Россия примет ответные меры, но таким образом, «чтобы это не создавало каких-либо ненужных рисков», упоминала ранее «Российская газета».

Minval.az