В ЮНЕСКО призывают не лишать детей права на образование из-за карантинных мер по защите от коронавируса Covid-19: почти 370 млн учеников по всему миру не ходят в школу.

«Всего менее месяца назад Китай был единственной страной, санкционировавшей закрытие школ. С тех пор 29 стран пошли на такие меры с целью предотвращения или сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Сегодня по всему миру возможности ходить в школу лишен каждый пятый школьник — 369 млн детей и подростков», — говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле подчеркнула, что временное закрытие школ из-за проблем в сфере здравоохранения и других кризисов — не повод для нарушения права детей на образование.

«Мы ступаем на неизведанную территорию и работаем со странами, чтобы найти высокотехнологичные, низкотехнологичные или нетехнологические решения, обеспечивающие непрерывность обучения», — сказала Азуле.

Она добавила, что международное сотрудничество имеет важное значение для разработки наиболее эффективных подходов, в том числе, в области дистанционного образования.

Minval.az