Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.

«Мы понимаем, что нам нужно действовать постепенно, но сейчас настало время сделать еще один шаг вперед», — сказал Конте.

По его словам, власти гарантируют основные услуги, включая общественный транспорт.

«Не нужно сразу бежать за едой. Мы закрываем магазины, бары, пабы и рестораны, парикмахерские, центры красоты. Остается доступной доставка на дом», — добавил он.

В то же время, подчеркнул премьер, продолжают работу банки, почты, страховые и финансовые компании, включая «деятельность, обеспечивающую функционирование этих секторов».

«Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности для своих сотрудников», — уточнил премьер.

Вместе с тем, по его словам, если число заражений в стране продолжит расти, «что не невероятно», «это не значит, что нам придется спешить с принятием новых мер».

«Слепой гонки к пропасти не будет», — заявил Конте. Он добавил, что эффект от усилий можно будет увидеть «через пару недель».

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