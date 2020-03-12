10 марта все 14 временных госпиталей Уханя, в которые помещали зараженных коронавирусом, закрыли после выписки всех пациентов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

На следующий день в соцсетях разошлось видео того, как медики снимали маски после закрытия последнего временного центра. Врачей называют «победителями».

«Победители» — врачи и медсестры снимают маски после закрытия последнего центра временного размещения больных коронавирусом в Ухане. pic.twitter.com/b60HdSqUp2 — Григорий Турцев (@Npisaka) March 11, 2020

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