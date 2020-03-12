ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн б/с из-за коронавируса.

«Рост мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,92 млн б/с — до 0,06 млн б/с. Влияние вспышки Covid-19 (коронавируса) на транспортный и промышленный секторы в Китае стали основной причиной этого пересмотра. Кроме того, предполагается, что вспышка повлияет на рост спроса на нефть в таких странах, как Япония, Южная Корея, Европа, ОЭСР и некоторых странах Ближнего Востока, а также в США. В текущем прогнозе спроса на нефть на 2020 год также учитывалась понижательная корректировка перспектив мировой экономики», — говорится в отчёте картеля, который приводит «Интерфакс».

Предполагается, что общий мировой спрос на нефть в 2020 году составит 99,73 млн б/с. При этом во втором полугодии 2020 года ожидается более высокий уровень потребления, чем в первом полугодии.

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