Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Как пишет БЕЛТА, премьер сообщил об этом, комментируя прошедшие в Москве переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

По его словам, цены на нефть упали, в связи с чем были представлены предложения.

«Белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла», — сказал он.

Как подчеркнул премьер, Россия в связи с этим намерена «в течение нескольких дней» провести необходимые консультации с нефтяными компаниями и дать ответ.

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