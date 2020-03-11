Гюльчатай, наконец, показала личико. Оно оказалось лицом страшной старухи с кривым носом и бородавкой на губе. Мало того, «девушка» еще и по собственной инициативе заголила живот — отвратительное зрелище!

В России президент Путин окончательно сбросил все маски — просвещенного «отца нации», юриста по образованию, человека, уважающего (пусть совсем чуть-чуть) Конституцию и Закон. Политика, желающего, наконец, войти в историю с хоть с каким-то знаком плюс . Все! После вчерашнего дешевого спектакля в Госдуме с бараноподобными депутатами и выжившей из ума КПРФ-ской космонавткой на трибуне с единогласно проголосованной поправкой «обнулить» 20-ти летнее царствования президента больше в России легитимной (даже УСЛОВНО ЛЕГИТИМНОЙ) власти нет! Вместо органов власти (президента, Парламента и др.) завершила свое формирование большая Организованная Группа Подельников. Она публично и нагло, прямо на глазах изумленного народа, совершила анти-государственное преступление, называемое «захват и насильственное удержание власти», за которое всем его участникам, как бы сказал его главный организатор на языке питерской подворотни, «двадцаточка ломится».

Как я и предупреждал ранее, разрушение Конституции ради вечного правления Путина будет проходить в два этапа: сначала — мишура второстепенных поправок, сдобренных «заботой о народе» вроде повышения минимальной зарплаты(кому это поможет при развале экономики?!), а потом, когда шок пройдет и наступит привыкание — провозглашение пожизненного правления. Но Путин так необъяснимо торопится, что решил объединить эти два действа, в том числе вчерашнее с крашеной космонавткой на думской трибуне (раньше была, по-моему, была ткачиха вместе с рабочими «Уралвагонмаша»?) в одно. Обратите внимание, ради этого спектакля Путин не поленился лично спешно прискакать в презираемую им Госдуму, хотя между его «робким» признанием возможности продления сроков царствования и принятым ГосДурой решением не прошло и 24 часов. Неуемная жажда вечной власти, которую демонстрирует российский президент, толкает его на удивительную и непродуманную спешку, как будто за ним гонятся злые волки. Момент «коронации» им выбран крайне неудачный: падение личных рейтингов, обвал рубля, начавшаяся торговая война с ОПЕК, угрожающая разрушить последние источники доходов страны, да еще надвигающийся мировой экономический кризис из-за эпидемии коронавируса! Выйти сейчас с идеей своей вечной власти мог только одержимый!

Путин, конечно, уверен, что все просчитал. Решение об изменении Конституции им принято как минимум летом 2019, когда стало понятно, что идея «аншлюса» Белоруссии провалилась. Вот тогда и был взят курс на окончательный, тупой и примитивный захват власти, начавшийся с жестоких избиений мирных московских протестов и безумных уголовных преследований невиновных. Путин прекрасно понимает, что после решения править вечно власть в России может смениться только путем ее свержения: все остальные возможности законопачены и даже забетонированы. В Кремле решили «по беспределу» «мочить в сортире» все, что даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ может угрожать свержением режима. Вот отсюда дикие сроки пикетчикам и участникам «Сети», отсюда 6,5 лет колонии строгого режима за одиночный пикет в Ростове, реальные сроки за пластиковый стаканчик и потроганное забрало полицая. Путин демонстрирует, что жестокость подавления любого уличного протеста станет максимальной, жалости не будет ни к кому. Потому что он прекрасно осознает: массовый выход людей на улицы — единственное, что угрожает его господству. Репрессиям, пыткам, жестокости, расправам дана «отмашка» на самом высоком уровне, и, поверьте, мы с вами видим только начало войны, объявленной Путиным российскому народу.

Многие миллионы людей, увы, еще не поняли и не осознали, что сегодня проснулись в другой стране. В России, лишенной даже призрачной надежды на светлое будущее. России, обреченной на очередную историческую трагедию и масштабные потрясения. Осознание этого придет к большинству значительно позже, когда маховик необратимых драматических событий наберет силу.

Геннадий Гудков, политик

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