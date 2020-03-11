Давайте признаем, произошедшее 10 марта 2020 года — абсолютное торжество русского мира. Без кавычек. Того самого русского мира, идеологом которого был Слава Сурков, он признался в этом на днях в своем наделавшем много шума интервью соратнику.

Его бросились обличать в политическом цинизме, наглом шовинизме, в других смертных грехах.

А он всего-навсего изложил матрицу мировосприятия своего хозяина, назвав себя радикальным путинистом.

Неделю назад в Шанинке на презентации очередного номера «Вестника Европы», я выступил «адвокатом дьявола», попытавшись объяснить, что Суркову надо сказать спасибо за предельно ясное изложение нашего будущего при долгом-долгом Путине.

Тогда же прародитель ДЛНР ясно указал: «…правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков… Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты…».

Там же он изрек и другое: «Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении»

Почему нужно валять дурочку, чтобы считать это угрозой только «украинскому направлению»?…

Что еще нужно сказать, чтобы понять, — манифест радикал-путиниста это путь, по которому Путину указано вести толпу вечно живого «русского мира»?

Мы видели сегодня лучших представителей это толпы, — космонавтов, спортсменов и прочих сытых, наглых говорящих голов, аплодировавших всему, что неслось с трибун в Охотном ряду

И мало еще никому не покажется на этом сурково-путинском пути.

Аркадий Дубнов, журналист-международник

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