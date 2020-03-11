Итальянский модельер Джорджио Армани пожертвовал более одного миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. Деньги получат четыре больницы и Агентство гражданской защиты, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

Знаменитый кутюрье передаст 1,4 миллиона долларов трем больницам в Милане, одной клинике в Риме и Агентству гражданской защиты.

Напомним, что из-за вспышки COVID-19 Джорджио Армани приостановил на неопределенное время работу своих фабрик.

Также известно, что большинство сотрудников компании работает из дома. А сам модный дом провел в Милане в прошлом месяце закрытый показ из-за коронавируса.

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