Путин сейчас, как и шесть лет назад, начнет рассказывать сказки для глупых — что российская экономика только выиграет от падения курса рубля, потому что за один доллар, полученный от продажи нефти мы получим больше рублей.

Как и шесть лет назад, «забывая», что от продажи подешевевшей нефти мы получим меньше долларов.

Пресловутый «фонд национального благосостояния» и прочие кубышки Минфина направят не на пенсии, зарплаты «бюджетникам», лекарства, ограничение тарифов и строительство жилья для очередников, а на поддержку придворных олигархов, придворных банков, госкомпаний и госкорпораций.

Цены и тарифы вырастут, а реальные доходы граждан упадут. В отличие от доходов топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома», «Роснано» и ВТБ, а также зарплат в правительстве, президентской администрации и Росгвардии, о которых можно не волноваться.

Наконец, еще раз проявится главный закон Паркинсона, касающийся российской экономики: бензин не дешевеет, насколько бы не подешевела нефть.

«Черный лебедь» начал свой полет.

И все потому, что Путин с Сечиным были уверены, что, как обычно, «мы будем делать все, что хотим, и нам за это ничего не будет».

Сограждане, вы еще хотите поддерживать путинские поправки к Конституции, и самого Путина, которому так нравится быть президентом, и который никуда не собирается уходить?

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»

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