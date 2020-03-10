Объективно, конечно, российский демарш с квотами на добычу нефти для ОПЕК+ работает не против США, что бы там не говорил Леонтьев.

Доля нефтегазовой промышленности составляет около 1% ВВП США и американцы могут даже не заметить, что Россия как-то пытается им навредить. К тому же отнюдь не вся нефть в Штатах сланцевая. Много нефти добывается и традиционным способом.

Если нефть сильно упадет в цене, американские потребители с еще большим удовольствием будут её импортировать, как это они делают много десятилетий подряд. У них нет никакого специального «патриотизма» на этот счет.

Нерентабельные скважины будут заморожены и их разморозят вновь как только цены пойдут вверх. Так уже было в 2014 — 2016 г.г. И так будет опять. Технология «заморозки-разморозки» отработана и никаких проблем с этим у американских компаний не будет.

К тому же США, являясь крупнейшим производителем нефти в мире, тем не менее экспортируют всего лишь 1,5 млн. барр. в сутки, а импортируют — 7,5. Таким образом, они являются чистым нетто-импортером нефти на 6 млн. барр. в сутки.

Даже Россия импортирует нефть в США! Следовательно ни о каких рынках, которые у России «отвоевали» США не может быть и речи. Эта проблема существует только в воспаленном воображении Леонтьева.

Разумеется нельзя всерьез обсуждать и тезис о «мести» Америке за санкции против «Северного потока-2». «Северный поток-2» Россия так или иначе достроит, а мстить таким дорогостоящим для самих себя образом, мне кажется, неспособен даже Сечин.

Ведь на падении цен «Роснефть», в среднесрочной перспективе, теряет десятки миллиардов долларов, а от «Северного потока-2» прибыли будет — пара-тройка миллиардов в год. И то: не «Роснефти», а «Газпрома». Кто знает отношения между этими компаниями, тот оценит и абсурдность тезиса о т.н. «мести».

С кем же Россия тягается в этот раз? Кого она хочет вытеснить с рынка после того, как США фактически убрали с рынка Венесуэлу и Иран?

Во-первых, конечно, всех производителей с высокой себестоимостью добычи. Это прежде всего компании, которые добывают нефть в Северном Море (напр. Норвегию). Также в зоне риска теперь производители вязких и тяжелых соров нефти (напр. Канада).

Однако, основной удар наносится по Саудовской Аравии (СА) и вообще по арабским производителям. Путин долго готовился к этой войне и вот она началась.

Почему Путин считает, что он выиграет? Потому, что доля нефтегазовой промышленности в ВВП у России 20%, а у СА — почти 50%. Потому, что доля нефтегазовых доходов в бюджете России 40%, а у СА — 75%.

Потому, что СА почти полностью зависит от импорта всего подряд, а Россия, после пяти лет политики «импортозамещения» — в значительно меньшей степени, и, следовательно, Россия меньше пострадает от падения курса национальной валюты, чем СА.

Золотовалютные резервы (ЗВР) России в этом году впервые за много лет стали больше, чем ЗВР СА и составили 526 млрд. долл. против 508. Зря что ли Путин их так долго копил? Таким образом, Россия лучше, чем СА подготовилась к этой войне.

Кстати, помимо ценовой войны, есть еще и обыкновенная. И если России объективно никто не угрожает, то СА перманентно находится под угрозой прямого конфликта с Ираном. Вспомните, хотя бы, прошлогодние атаки на нефтеперерабатывающие заводы в СА, за которыми, очевидно, стоял Иран.

А Иран, кстати, союзник России в Сирии… А СА поддерживает исламских радикалов-суннитов. И есть сведения, что финансировала ИГИЛ и Аль-Каеду…

Из-за всех этих нюансов СА вынуждена нести большие расходы на оборону (67 млрд. долл. — третий показатель в мире после США и Китая) а Россия второй год подряд их снижает (61 млрд. — шестое место).

По всему получается, что шансы России в этой войне предпочтительнее. И в случае победы ей, помимо отвоеванных рынков достанется благодарность всего прогрессивного человечества: ведь не секрет, что за всеми исламскими радикальными террористическими группировками стоит королевская семья саудитов…

СА кстати, все это хорошо понимает. Отсюда такая нервная реакция: взрывной рост добычи, огромные скидки потребителям в Европе и Азии. Они решили пойти ва-банк.

Но победа России (если таковая, конечно, случится), будет достигнута, за ваш счет, дорогие россияне. Обрастание «жирком» в очередной раз откладывается. Придется потерпеть. Денег на вас опять не будет. «Вы тут держитесь» и далее по тексту.

Ну а раз «жирок» откладывается, значит и смена власти — тоже. Путин же четко сказал: нет «жирка» — нет смены власти. Все ясно?

Альфред Кох, бывший вице-премьер России

Minval.az