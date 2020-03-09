Легендарный шведский актёр Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет, не дожив до 91-го дня рождения всего месяц (он родился 10 апреля 1929 года).

О смерти знаменитого артиста сообщило французское издание Paris Match, сославшись на его супругу Кэтрин. Последнюю часть жизни актёр провёл во Франции, имея также гражданство этой страны.

Отмечается, что он умер 8 марта. Жена усопшего попросила с уважением отнестись к его скорбящим близким и не беспокоить во время траура.

Фильмография фон Сюдова насчитывает полторы сотни картин. Самая известная роль — в «Седьмой печати» Ингмара Бергмана (1957), у которого актёр впоследствии снялся ещё в ряде картин. В числе последних его появлений на экранах — «Игра престолов», «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) и «Курск» Томаса Винтерберга.

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