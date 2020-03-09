Подлинной эпидемией — нет, пандемией — сейчас, по-моему, является не Коронавирус, а всемирная истерика, вызванная этой неслыханно опасной заразой, поразившей – страшно выговорить – 0,000013% мирового населения.

В Европе больше всего пострадала Италия, где умерли 197 человек, и итальянцы, кажется, в совершеннейшей панике. (Притом что от обычного гриппа за зимний период в этой стране, как я вычитал, ежегодно умирает около 70 тысяч).

От одних нервов начался мировой финансовый кризис, который затронет многие миллионы людей, кого-то разорив, кого-то оставив без работы. И это несомненно еще только цветочки. Главное впереди.

Все больше убеждаюсь: главная проблема современного человечества — инфантильная внушаемость и любовь к стадному испугу.

Борис Акунин

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