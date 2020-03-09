Обрушение цен на нефть и, как следствие, искусственное обвальное падение рубля, организованное ближайшим путинским окружением, поражает цинизмом и пренебрежением по отношению к населению.

Как рассказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, это было сделано в превентивных целях борьбы за глобальный рынок, желания уничтожить (сделать нерентабельной) американскую добычу сланцевой нефти.

То есть свои корпоративные интересы они объявили интересами страны и начали глобальную гибридную войну?

Очевидно, преследовались и другие цели, во внутренней политике.

Удар по финансовой состоятельности населения нанесён очень сильный.

Так как большинство предприятий в РФ имеют оффшорных хозяев (особенно в сфере ЖКХ), то резкий рост рублевых тарифов (чтобы сохранить доходы в долларах) просто неизбежен.

Цены на ГСМ в РФ не упадут (как это произойдёт в США), а поднимутся — переработка нефти внутри страны привязана не к мировым ценам, а к доходам корпораций от торговли нефтью -то есть свои убытки они будут компенсировать за счёт усиления эксплуатации народа РФ.

Цены на продукты и товары неизбежно рванут вверх.

Зачем это все?

Закрадывается крайне неприятная мысль — путинская власть затеяла перевод страны на полувоенные рельсы жесткого управления.

Чтобы избежать непредвиденных сюрпризов в ходе выборов и потребовать от глав регионов обеспечить ЛЮБОЙ ценой победу ненавидимого народом Едра (или что там лепят ему на смену) и поддержку продолжения путинского курса.

Ведь фактически теперь все регионы должны стоять преданно на коленях и просить у центра денег, которые будут давать по KPI лояльности и готовности выполнить любой приказ.

Коронавирус очень кстати — он позволяет объявить фактически военное положение и изолировать любого человека, не прибегая к формальному путчу.

Идеи о перевороте в РФ обретают плоть.

Только он не в бесплодных конституционных терзаниях, а во всецелом и окончательном подчинении всей экономической, политической и социальной жизни страны воле узкого круга спаянных общим властолюбием людей.

Это и называется классическим греческим словом «тирания».

Максим Шевченко

Minval.az