Рынки в США открылись обвалом, сообщает Bloomberg. Индекс S&P 500 в первые минуты упал на 6,9%, Dow Jones на 7%.

После падения S&P 500 торги приостановили на 15 минут.

Если после возобновления потери достигнут 13%, торги приостановят еще на 15 минут. Если падение составит 20%, рынки закроют на день, уточняет Bloomberg.

Европейские индексы на открытии торгов 9 марта также падали: британский FTSE 100 до 8,8%, общеевропейский Stoxx 600 — до 7%. Азиатские биржи также не росли. Обвал рынков происходит после резкого падения цен на нефть: баррель Brent в ночь на 9 марта подешевел до 30 долларов после разрыва сделки ОПЕК и России по сокращению добычи углеводородов.

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