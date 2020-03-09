Стоимость биткоина упала на 9,38% на фоне снижения мировых цен на нефть на 30%. Об этом сообщает RT со ссылкой на CoinMarketCap.
Отмечается, что текущая стоимость криптовалюты составляет $7930,39.
Стоимость биткоина упала на 9,38% на фоне снижения мировых цен на нефть на 30%. Об этом сообщает RT со ссылкой на CoinMarketCap.
Отмечается, что текущая стоимость криптовалюты составляет $7930,39.
Дата: 2020/03/09 16:54
Раздел: Экономика
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