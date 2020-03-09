В Иране от контрафактного алкогольного напитка умерли 14 человек.

Прошлой ночью в городе Ахваз иранской провинции Хузестан с диагнозом отравление алкоголем были госпитализированы более 100 человек, передает АПА.

По предварительным данным, из них 14 человек умерли, некоторые потеряли зрение. Министерство здравоохранения Ирана не исключило, что число погибших увеличится.

Сообщается, что эти лица, ссылаясь на распространенную в социальных сетях ложную информацию об эффективности употребления алкоголя в борьбе с коронавирусом, выпили спирт, используемый в промышленности.

Ректор Ахвазского медицинского университета Фархад Абул Нежадиян сообщил, что один человек из отравившихся контрафактным алкогольным напитком потерял зрение, 8 человек помещены в реанимационное отделение.

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