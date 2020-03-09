Италия заняла первое место в мире по смертности от коронавируса, в стране погибает каждый двадцатый заразившийся. Об этом сообщает РИА «Новости». Речь идёт о статистическом отношении, поскольку в абсолютном большинстве летальных исходов лидирует Китай.

За минувшие сутки число умерших от заболевания в Италии резко возросло и достигло 366 человек (напомним, 6 марта было зафиксировано 197 смертельных случаев). Таким образом, скончались 4,96% из 7,3 тысячи инфицированных.

Показатель смертности в Иране равен 2,96%, в Китае — 3,83%. Высокий процент смертности оказался в США — там заболело сравнительно маленькое число жителей (472 человека), однако умерло уже 19, в процентном соотношении это 4,03%.

Наименьшее количество летальных исходов среди стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой зафиксировано в Корее — 0,68%.

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