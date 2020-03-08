Число людей, заразившихся коронавирусом Covid-19 во Франции за сутки увеличилось на 336, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Главного управления здравоохранения страны Жерома Саломона.

По его данным, число заболевших во Франции теперь — 949 человек. «То есть, на 336 человек больше, чем вчера», — сказал Саломон.

Коронавирус стал причиной смерти 16 пациентов, ещё 44 человек в настоящее время находятся в отделениях реанимации.

Все скончавшиеся от коронавируса — пожилые люди, страдавшие и от других заболеваний, пояснил Саломон.

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